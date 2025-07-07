Появились видео с места самоубийства экс-министра Старовойта

Появились кадры с места самоубийства бывшего министра транспорта Романа Старовойта. На видео запечатлены кадры автомобиля экс-министра, марки Tesla, вокруг которого ведутся следственные действия. А также рядом запечатлен автомобиль Aurus. На месте работают оперативные службы.
Также на одном из видео запечатлено, как увозят тело Романа Старовойта. Видео передал корреспондент URA.RU.
Как ранее сообщалось, экс-министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым в собственной машине на территории Одинцово. По информации от осведомленных источников, задержание Старовойта и предъявление ему обвинений в хищении крупной суммы государственных средств планировалось на 7 июля. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.
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