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25 декабря 2017
24 декабря 2017
15:37  24 декабря 2017 10

Кокаин, извращения и прослушка. Девушки из Playboy пожаловались на «секс сквозь слезы»

Журналы, журнал, плейбой, playboy
По западным странам катится волна секс-скандаловФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшие сотрудницы Playboy Club рассказали о многочисленных унижениях, с которыми была связана их работа. Девушкам пришлось терпеть групповой секс и извращенные желания со стороны известных спортсменов и крупных бизнесменов.

Каждый столик в казино был оборудован прослушивающим устройством, также сотрудниц ограничивали в использовании телефона и запрещали им постоянные отношении с клиентами. Сами же «отношения», фактически включенные в список «дополнительных услуг» клуба, были в ряде случаев обязательными.

«Богатые — самые развратные. Они хотят взять кокаин и заниматься сексом всю ночь, — рассказала 25-летняя Виктория Джек британскому изданию The Sun. — Один клиент заплатил мне и еще одному „кролику“ шестизначную сумму, чтобы мы разделись и намазали друг друга маслом. После этого мы занимались сексом втроем».

В последнее время сексуальные скандалы стали одной из главных тем западных СМИ. Самой известной стала история, связанная с продюсером из США Харви Вайнштейном, всемирно известным по фильмам «Властелин колец», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». Жертвами его домогательств были звезды Голливуда первой величины, уровня Сельмы Хайек.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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