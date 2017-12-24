Бывшие сотрудницы Playboy Club рассказали о многочисленных унижениях, с которыми была связана их работа. Девушкам пришлось терпеть групповой секс и извращенные желания со стороны известных спортсменов и крупных бизнесменов.
Каждый столик в казино был оборудован прослушивающим устройством, также сотрудниц ограничивали в использовании телефона и запрещали им постоянные отношении с клиентами. Сами же «отношения», фактически включенные в список «дополнительных услуг» клуба, были в ряде случаев обязательными.
«Богатые — самые развратные. Они хотят взять кокаин и заниматься сексом всю ночь, — рассказала 25-летняя Виктория Джек британскому изданию The Sun. — Один клиент заплатил мне и еще одному „кролику“ шестизначную сумму, чтобы мы разделись и намазали друг друга маслом. После этого мы занимались сексом втроем».
В последнее время сексуальные скандалы стали одной из главных тем западных СМИ. Самой известной стала история, связанная с продюсером из США Харви Вайнштейном, всемирно известным по фильмам «Властелин колец», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». Жертвами его домогательств были звезды Голливуда первой величины, уровня Сельмы Хайек.