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29 декабря 2017
28 декабря 2017
18:40  28 декабря 2017 6

Путину разрешили участвовать в выборах. Осталось собрать подписи в поддержку

XVII съезд партии
Теперь необходимо заручиться поддержкой трехсот тысяч россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Нынешний президент России Владимир Путин получил разрешение начать предвыборную кампанию. Решение приняла Центральная избирательная комиссия во главе с Эллой Памфиловой.

Теперь Путин откроет счет для формирования избирательного фонда и начнет собирать подписи избирателей. Собрать необходимо 300 тысяч подписей по всей стране — таковы условия для самовыдвиженца, в роли которого Путин идет на выборы. «Ридус» отмечает, что на один регион не должно приходиться более 7,5 тысячи подписей. Таким образом, кандидат обязан заручиться поддержкой как минимум 40 регионов РФ из 85.

Ранее сообщалось, что Памфилова выступила против приглашения в качестве наблюдателей на выборы представителей Украины. По ее мнению, отношения между нашими странами сейчас находятся не на том уровне, чтобы делать подобные предложения, пишет «Утро.ру».

Иван Антонов
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