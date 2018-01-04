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05 января 2018
04 января 2018
17:10  04 января 2018 0

Раскрыт секрет прически Дональда Трампа. Все дело в лысине

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Президент США зачесывает волосы назад, чтобы скрыть лысинуФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский журналист Майкл Вульф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа. Выяснилось, что глава Белого дома зачесывает волосы назад и закрепляет их гелем, чтобы скрыть облысевшую макушку.

Вульф подробно остановился на прическе американского президента в своей книге «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа». Чтобы лучше разобраться в вопросе, журналист пообщался с дочерью президента — Иванкой. Она призналась, что часто любит пошутить над лысиной отца в кругу друзей, и рассказала, как ему удается скрывать этот недостаток в своей внешности.

«Она (Иванка Трамп — прим.ред.) часто описывала друзьям схему укладки: полностью лысая макушка окружена кудрявыми волосами по бокам и спереди. Они растут так, чтобы встретиться в центре, а затем их зачесывают назад и фиксируют гелем», — говорится в одной из глав книги Вульфа. Журналист также узнал, что оранжевый оттенок волос президента США — всего лишь следствие его неусидчивости. Трамп красит волосы средством Just for Men, но каждый раз смывает краску раньше, чем написано в инструкции.

Шутки о необычной прическе преследуют Трампа с давних времен. Многие американцы были уверены, что президент США носит парик, однако в 2015 году этот миф оказался развенчан. Миллиардер стал гостем ток-шоу Джимми Фелонна и позволил телеведущему оттаскать себя за волосы, напоминает телеканал 360.

Сергей Макеев
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