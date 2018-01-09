23:01 09 января 2018 1

Михаила Кокшенова врачи выписали долечиваться домой Фото: kino-teatr.ru/ «Ералаш», 1988 год («Сон в руку»)

Актер Михаил Кокшенов, который был госпитализирован в октябре с подозрением на инсульт, выписан из больницы. Как сообщила его дочь Алевтина Кокшенова, сейчас за отцом нужен уход.

«Состояние его удовлетворительное. Он разговаривает, он все помнит, всех, кого надо, узнает, вспоминает какие-то моменты молодости. Никаких проблем нет», — рассказала телеканалу 360 Алевтина Кокшенова. Она уточнила, что ее отцу «сейчас нужен уход», с ним постоянно находится супруга.В ближайшее время, по словам дочери, 81-летний актер будет отдыхать и лечиться.

Актер был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт 17 октября, напоминает RT. После заболевания он перестал узнавать своих близких и практически потерял способность говорить. «Он в реанимации. Михаил не узнает никого, не разговаривает. В общем, тяжелое у него состояние. Но врачи говорят, что надо надеяться и ждать», — рассказывал друг артиста, кинодраматург Аркадий Инин.

Кокшенов сыграл заметные роли в таких картинах, как «Не может быть», «Спортлото-82», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». За карьеру артиста Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа глуповатых амбалов и деревенских простаков. С начала 1990-х годов он выступал в качестве режиссера и снял более десятка фильмов, среди которых «Русский бизнес» и «Русское чудо».