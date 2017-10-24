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24 октября 2017
Главные новости Москвы
11:54  24 октября 2017 0

Кокшенов перестал узнавать близких после того, как попал в больницу

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Кокшенов в данный момент находится в реанимацииФото: depositphotos.com © URA.RU

Народный артист России Михаил Кокшенов, перенесший инсульт, теперь не узнает своих близких. Его друг, кинодраматург Аркадий Инин, рассказал журналистам, что актер в тяжелом состоянии и ему необходимо время на восстановление.

Аркадий Инин сообщил kp.ru, что недавно общался с женой Кокшенова — Натальей. «Она ездила вечером в больницу на беседу с врачами. Пока там дела без изменения. Михаил практически без сознания. Изредка чуть-чуть приходит в себя, — сказал Инин. — Он в реанимации. Михаил не узнает никого, не разговаривает. В общем, тяжелое у него состояние. Но врачи говорят, что надо надеяться и ждать».

«URA.RU» 17 октября писало о том, что 81-летнего Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт. Актер хорошо известен по ролям в фильмах «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Самая обаятельная и привлекательная».

Виктор Дорофеев
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