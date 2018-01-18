19:42 18 января 2018 10

У библиотекарей большая нагрузка из-за количества обязанностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году средняя зарплата сотрудника библиотеки в столице составила 63 тысячи рублей. Об этом заявила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

«Это очень неплохой показатель. Рано или поздно престиж профессии должен появиться», — передает ее слова «Газета.ru» со ссылкой на агентство «Москва». Рогачева добавила, что библиотекари, в связи с увеличением числа посетителей, должны выполнять множество задач, в том числе управленческих.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Российская библиотечная ассоциация разработала новые правила для сотрудников книгохранилищ. Согласно им, библиотекарям запрещается обсуждать свою работу, политику, религию, национальность и сексуальную ориентацию в соцсетях. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения.