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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
19:42  18 января 2018 10

Средняя зарплата библиотекаря в Москве — 63 тысячи рублей

Прогулка по Нижнему Тагилу, библиотека, читальный зал, книги, чтение, книжный шкаф, образование и культура, центральная городская библиотека
У библиотекарей большая нагрузка из-за количества обязанностейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году средняя зарплата сотрудника библиотеки в столице составила 63 тысячи рублей. Об этом заявила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

«Это очень неплохой показатель. Рано или поздно престиж профессии должен появиться», — передает ее слова «Газета.ru» со ссылкой на агентство «Москва». Рогачева добавила, что библиотекари, в связи с увеличением числа посетителей, должны выполнять множество задач, в том числе управленческих.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Российская библиотечная ассоциация разработала новые правила для сотрудников книгохранилищ. Согласно им, библиотекарям запрещается обсуждать свою работу, политику, религию, национальность и сексуальную ориентацию в соцсетях. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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