22:49 25 января 2018 0

Для Ольги Васильевой нашли заместителя в администрации президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра образования и науки РФ назначена Ирина Потехина. Соответствующее распоряжение подписал премьер правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Назначить Потехину Ирину Петровну заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в документе. О новом заместители главы Минобра Ольги Васильевой известно, что в 2003 году она окончила Академию государственной службы в Санкт-Петербурге, с февраля 2015 года работала заместителем полномочного представителя президента в ЦФО, пишет «Газета.Ru». В министерстве Потехиной может быть поручено развитие федеральных проектов профессиональной ориентации и профобразования, которые она курировала в полпредстве.

Накануне глава администрации президента (АП) Антон Вайно освободил Ирину Потехину от должности замполпреда в ЦФО, уточняет «Коммерсант». Источники газеты утверждают, что рекомендовать Ирину Потехину на пост замминистра мог сам полпред Александр Беглов, который в декабре был переведен из ЦФО на Северо-Запад.

Сейчас у главы ведомства Ольги Васильевой шесть заместителей. Ранее источник «Газеты.Ru» сообщал, что Замглавы Минобрнауки Людмила Огородова, которая трудилась еще с экс-министром Дмитрием Ливановым и курировала в ведомстве профобразование, покинет свой пост.

Кадровые перестановки начались в Минобразования сразу после нескольких крупных ЧП, связанных с нападением вооруженных подростков на школы. Так, двое парней порезали четвероклассников и их учительницу в пермской школе, позднее поножовщину устроил девятиклассник в челябинском учебном заведении — от его рук пострадал сверстник. Потом в Бурятии школьник принес в школу коктейль «Молотова» и топор, пострадали семь семиклассников и педагог.