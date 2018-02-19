Глава Якутии объяснил, за что его помощника сняли с рейса «Аэрофлота»

18:37 19 февраля 2018 6

Помощника главы Якутии сняли с рейса за дебош, заявили в «Аэрофлоте» Фото: Минкомсвязь России

Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал информацию о том, что его помощника Евгения Шигапова сняли с рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Якутск за нарушение порядка на борту. Борисов заявил, что Шигапова заставили покинуть самолет безо всяких на то оснований.

«В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолета авиакомпании „Аэрофлот“. Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — цитирует слова главы Якутии телеканал 360. Борисов также заявил, что бортпроводники «Аэрофлота» часто ведут себя неподобающе в отношении именно пассажиров из Якутии. В заключение Борисов намекнул на возможность подачи судебного иска против сотрудников авиакомпании.

В то же время в «Аэрофлоте» заявили, что глава Якутии, его жена и помощник не соблюдали правила авиакомпании и оскорбляли бортпроводников. «Пассажиры Борисов, Борисова и Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов из дьюти-фри в ручной клади. Предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались», — рассказал пресс-секретарь «Аэрофлота» порталу RT. По его словам, пассажиры при этом предъявили свои служебные удостоверения, а помощник Борисова пытался проникнуть в кабину пилотов. В итоге именно за это он был снят с рейса сотрудниками полиции, пояснили в «Аэрофлоте».