Хоккеиста «Спартака» отстранили из-за допинга

Хоккеист «Спартака» Морозов отстранен из-за положительного допинг-теста
Морозов отстранен за нарушение антидопинговых правил
Морозов отстранен за нарушение антидопинговых правил

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Иван Морозов временно отстранен от участия в тренировках и матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за положительного допинг-теста. Официальное уведомление о выявлении запрещенного вещества в пробе спортсмена поступило от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщили в пресс-службе клуба.

«Морозов временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до завершения всех предусмотренных процедур...» — пишут РИА Новости со ссылкой на клубное заявление. В «Спартаке» подчеркнули, что моральные и профессиональные стандарты команды требуют полного соблюдения антидопинговых правил.

В минувшем регулярном сезоне Морозов занял второе место среди лучших бомбардиров «Спартака», заработав 50 очков — на его счету 19 заброшенных шайб и 31 результативная передача. В нынешнем чемпионате нападающий провел четыре матча, отметившись пятью баллами (1 гол и 4 передачи).

Ивану Морозову 25 лет, он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. Ранее хоккеист выступал за ханты-мансийскую «Югру», СКА из Санкт-Петербурга и «Сочи». В общей сложности в КХЛ на его счету 254 игры и 172 результативных балла (64 шайбы и 108 передач).

