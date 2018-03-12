19:15 12 марта 2018 0

Футбольный стадион обошелся в 12, 5 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Астронавты из Испании сделали снимки российских стадионов, принимающих чемпионат мира по футболу. На кадрах видна и «Екатеринбург-Арена». Видео из космоса опубликовал Ruptly.

На фото со спутников «Екатеринбург-Арена» выглядит как кольцо на фоне заснеженных зданий. Спортивное сооружение в Екатеринбурге стало одним из первых, сданных в эксплуатацию к ЧМ-2018. Реконструкция бывшего Центрального стадиона обошлась федеральному бюджету в 12,5 млрд рублей.

6 марта, за 100 дней до старта ЧМ-2018, Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила ролик с российским лидером Владимиром Путиным. В клипе звезды футбола, среди которых Диего Марадона, Роналдо, глава ФИФА Джанни Инфантино и президент России, чеканят футбольный мяч сто раз. Путин наносит сотый удар головой, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Мундиаль-2018 примут одиннадцать городов России, в их числе Екатеринбург. Финал лучших игроков планеты состоится в Москве. Российские болельщики ожидают, что ЧМ затмит Олимпиаду.