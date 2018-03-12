{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
19:15  12 марта 2018 0

Испанские астронавты засняли «Екатеринбург-Арену» из космоса. ВИДЕО

Визит делегации FIFA на стройплощадку Екатеринбург-Арены (ex. Центральный стадион). Екатеринбург, солнце, центральный стадион, екатеринбург-арена
Футбольный стадион обошелся в 12, 5 млрд рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Астронавты из Испании сделали снимки российских стадионов, принимающих чемпионат мира по футболу. На кадрах видна и «Екатеринбург-Арена». Видео из космоса опубликовал Ruptly.

На фото со спутников «Екатеринбург-Арена» выглядит как кольцо на фоне заснеженных зданий. Спортивное сооружение в Екатеринбурге стало одним из первых, сданных в эксплуатацию к ЧМ-2018. Реконструкция бывшего Центрального стадиона обошлась федеральному бюджету в 12,5 млрд рублей.

6 марта, за 100 дней до старта ЧМ-2018, Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила ролик с российским лидером Владимиром Путиным. В клипе звезды футбола, среди которых Диего Марадона, Роналдо, глава ФИФА Джанни Инфантино и президент России, чеканят футбольный мяч сто раз. Путин наносит сотый удар головой, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Мундиаль-2018 примут одиннадцать городов России, в их числе Екатеринбург. Финал лучших игроков планеты состоится в Москве. Российские болельщики ожидают, что ЧМ затмит Олимпиаду.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров