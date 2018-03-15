США расширили санкции против России

Соединенные Штаты исполнили свою угрозу и ввели дополнительные ограничения в отношении России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Вашингтон ввел санкции против 14 физических лиц и петербургской компании «Агентство интернет-исследований», уточняет RT. Сотрудники агентства, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году. В новом санкционном списке, в частности, оказались сотрудники ГРУ: первый заместитель руководителя ГРУ Владимир Алексеев, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, руководитель ГРУ Игорь Коробов, первый заместитель начальника ГРУ Игорь Костюков. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее, пишет «Интерфакс».
Также в перечне значится бизнесмен Евгений Пригожин, уточняет телеканал 360. Накануне, 14 марта, член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес предложил признать Россию спонсором терроризма и ввести в отношении нашей страны санкции по химическому оружию, напоминают Nation News.
Поводом стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Полковник и его дочь, напомним, были найдены 4 марта без сознания в английском городе Солсбери, после чего впали в кому. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к покушению причастна Россия, Москва посчитала это «дикостью». Вслед за этим Британия объявила о выдворении 23-х российских дипломатов и заявила о бойкоте ЧМ-2018.