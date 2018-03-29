Три человека, считавшиеся пропавшими без вести после пожара в Кемерове, найдены живыми

17:37 29 марта 2018 0

СКР нашел трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователям удалось установить местоположение трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Таким образом число заявлений о пропавших без вести (ранее называли цифру 67) пришло в соответствие с числом жертв трагедии — 64.

Как сообщили в СКР, в ходе проверки заявлений родственников, которые сообщили о пропаже трех человек, удалось установить их местоположение, сообщает «Национальная служба новостей». «В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ», — цитирует RNS сообщение СКР.

Пожар произошел в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерове в минувшее воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Пострадавшими числятся 79 человек. Как установили специалисты МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.