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29 марта 2018
17:37  29 марта 2018 0

Три человека, считавшиеся пропавшими без вести после пожара в Кемерове, найдены живыми

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
СКР нашел трех человек, которые ранее считались пропавшими без вестиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Следователям удалось установить местоположение трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Таким образом число заявлений о пропавших без вести (ранее называли цифру 67) пришло в соответствие с числом жертв трагедии — 64.

Как сообщили в СКР, в ходе проверки заявлений родственников, которые сообщили о пропаже трех человек, удалось установить их местоположение, сообщает «Национальная служба новостей». «В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ», — цитирует RNS сообщение СКР.

Пожар произошел в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерове в минувшее воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Пострадавшими числятся 79 человек. Как установили специалисты МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.

Феликс Сорокин
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