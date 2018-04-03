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03 апреля 2018
11:27  03 апреля 2018 0

Новая российская авиабомба «Дрель» напугала британские СМИ

Самолеты корпорации «Сухой» оборудуют бомбами-невидимкамиФОТО: с сайта knaapo.ru

Журналист газеты Daily Express Джон Тэлэссайтс назвал новую российскую авиабомбу «Дрель» «сигналом агрессии». Боеприпасы для штурмовиков и бомбардировщиков, по мнению издания, могут привести к Третьей мировой войне.

Как отмечает британская таблоид, авиабомбу «Дрель» можно считать «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля». Более того, журналист опасается начала Третьей мировой войны. Автор статьи ссылается на характеристики «новой военной игрушки Путина». «Дрель» может «просверлить» оборону противника, не залетая на его территорию. Радиус дальности авиабомб — 30 километров. Тэлэссайтс добавляет, что одной кассеты «Дрели» достаточно для уничтожения целой колонны танков, а сбить бомбу с пути не могут даже самые современные радиоэлектронные средства, она невидима для радаров.

Впервые «Техмаш» представил данную разработку в 2015 году в рамках авиакосмического салона МАКС, уточняет Nation News. Бомба должна поступить на вооружение российской армии в этом году, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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