Уровень цен в Екатеринбурге вырос относительно 2017 года и оказался выше среднего. За это же время цены в Перми несколько снизились, а в Челябинске почти не изменились. Таковы результаты рассчитанного Avito и РБК «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России.
В результате Екатеринбург попал в пятерку самых дорогих городов РФ (его опережают Москва, Петербург, Краснодар и Красноярск). Значение индекса в столице Урала составило 116 пунктов, что на 16 пунктов выше среднего показателя по городам-участникам исследования. За год «индекс благосостояния» в столице Урала поднялся на 5 пунктов.
В число городов с максимальным падением индекса вошла Пермь — третья позиция (-5). А вот для южноуральцев, по данным авторов рейтинга, мало что поменялось: Челябинск (+1) сочли одним из самых «ровных» городов страны.
В целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась — в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле (-6) и Воронеже (-6). Лидерами «роста» стали Санкт-Петербург и Красноярск: +11 и +10 соответственно.