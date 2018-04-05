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05 апреля 2018
10:46  05 апреля 2018 0

Екатеринбург вошел в топ-5 самых дорогих городов РФ. В рейтинг попали и другие уральские столицы

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», екатеринбург сити
За жизнь в динамично развивающемся мегаполисе приходится платитьФото: Антон Басанаев © URA.RU

Уровень цен в Екатеринбурге вырос относительно 2017 года и оказался выше среднего. За это же время цены в Перми несколько снизились, а в Челябинске почти не изменились. Таковы результаты рассчитанного Avito и РБК «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России.

В результате Екатеринбург попал в пятерку самых дорогих городов РФ (его опережают Москва, Петербург, Краснодар и Красноярск). Значение индекса в столице Урала составило 116 пунктов, что на 16 пунктов выше среднего показателя по городам-участникам исследования. За год «индекс благосостояния» в столице Урала поднялся на 5 пунктов.

В число городов с максимальным падением индекса вошла Пермь — третья позиция (-5). А вот для южноуральцев, по данным авторов рейтинга, мало что поменялось: Челябинск (+1) сочли одним из самых «ровных» городов страны.

В целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась — в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле (-6) и Воронеже (-6). Лидерами «роста» стали Санкт-Петербург и Красноярск: +11 и +10 соответственно.

Владимир Васин
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