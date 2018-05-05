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05 мая 2018
14:32  05 мая 2018 3

Москвичи не узнали Собянина в метро. ФОТО

Всероссийский форум
Мэр решил лично протестировать Wi-Fi в подземкеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин прокатился на метро и лично протестировал Wi-Fi. Фотографию, на которой он стоит в вагоне, глава города опубликовал в своем Instagram.

«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в #мосметроработает», — подписал Собянин фотографию. Москвичи оценили поступок мэра, но некоторые сочли, что у него есть гораздо более важные задачи. «Лучше бы Вы прошлись по квартирам доживающих свой век в московских хрущевках участников войны, которых осталось очень мало», «Жаль меня не было там… Я б поговорила с Вами», «Покрытие реально „рваное“, есть очень длинные „дыры“ на синей ветке, например, или вот Лубянка», — пишут москвичи. Другие удивились тому, что никто не уступил градоначальнику место.

В свою очередь популярный телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в социальной сети удивился тому, что никто не узнал мэра Москвы. «Неужели никто не подошел?» — удивился он.

Валерий Дорофеев
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