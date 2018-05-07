Ургант купил особняк за семь миллионов долларов

Ведущий «Первого канала» Иван Ургант купил загородный дом за семь млн долларов. В окружении шоумена говорят, что покупка недвижимости для него — способ сохранения капитала.
«Ваня всегда был прижимистым в вопросе финансов. У него даже директора нет! Все переговоры по корпоративным делам ведет сам. С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений», — рассказал «Стархиту» знакомый звезды.
Трехэтажный дом находится в поселке Горки-10 (20-й км Рублево-Успенского шоссе) и стоит на участке в 50 соток. Внутри есть зимний сад, гостевой блок, просторная бильярдная, каминная и столовая с выходом на открытую веранду. Отмечается, что семья ведущего переехала в особняк сразу после оформления сделки. Недалеко от дома находится их старое семейное поместье, однако там Урганты появляются крайне редко.
Помимо этого артисту принадлежат трех- и четырехкомнатные квартиры в центре Москвы и элитные апартаменты на 77-м этаже делового центра «Москва-Сити». Поговаривают, что он также владеет жильем в итальянском курортном городе Форте-дей-Марми.