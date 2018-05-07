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07 мая 2018
15:26  07 мая 2018 1

Ургант купил особняк за семь миллионов долларов

Ургант Иван, ургант иван
Близкие решили, что таким образом он пытается сохранить деньгиФото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram © URA.RU

Ведущий «Первого канала» Иван Ургант купил загородный дом за семь млн долларов. В окружении шоумена говорят, что покупка недвижимости для него — способ сохранения капитала.

«Ваня всегда был прижимистым в вопросе финансов. У него даже директора нет! Все переговоры по корпоративным делам ведет сам. С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений», — рассказал «Стархиту» знакомый звезды.

Трехэтажный дом находится в поселке Горки-10 (20-й км Рублево-Успенского шоссе) и стоит на участке в 50 соток. Внутри есть зимний сад, гостевой блок, просторная бильярдная, каминная и столовая с выходом на открытую веранду. Отмечается, что семья ведущего переехала в особняк сразу после оформления сделки. Недалеко от дома находится их старое семейное поместье, однако там Урганты появляются крайне редко.

Помимо этого артисту принадлежат трех- и четырехкомнатные квартиры в центре Москвы и элитные апартаменты на 77-м этаже делового центра «Москва-Сити». Поговаривают, что он также владеет жильем в итальянском курортном городе Форте-дей-Марми.

Семен Гринберг
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