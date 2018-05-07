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07 мая 2018
20:12  07 мая 2018 0

Дизайнер, одевавший Уитни Хьюстон и Орнеллу Мути, создал линейку одежды к инаугурации Путина. ФОТО

Дизайнер отметил, что коллекция предназначена для патриотов страныФото: Игорь Гуляев,

Российский модельер Игорь Гуляев, создавший наряды для таких звезд, как Уитни Хьюстон, Орнелла Мути и Лара Фабиан, представил коллекцию в честь инаугурации Владимира Путина. Разработанные им вещи предназначены в первую очередь для патриотов России, заявил он.

Коллекция российских дизайнеров под названием «07052018», приуроченная к церемонии инаугурации, состоит из 27 вещей. В нее вошли футболки, свитшоты, бомберы и дождевики, сообщает «Пятый канал». Семь вещей из коллекции создал Игорь Гуляев. «Я, конечно, рад, что был одним из тех, кому предложили сделать люксовую красивую одежду. Сегодня мы ее презентовали, она продается», — рассказал он. По мнению Гуляева, такая одежда подчеркнет патриотический настрой ее обладателя.

Напомним, 7 мая состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина. После присяги президент выступил с обращением к россиянам. Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин отметил, что в речи президента говорилось о действительно важных категориях, пишет «Национальная служба новостей». «Я обратил внимание на те категории, которые мне очень близки, это справедливость, это уважение к людям, изменение ситуации с бедностью в нашей стране», — отметил Колядин.

Фото: aizel.ru
Фото: aizel.ru

Дарья Корчак
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