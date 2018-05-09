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09 мая 2018
08 мая 2018
04:59  09 мая 2018 0

Разведка США обвинила Россию в «беспрецедентной» атаке на десятки штатов

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В комитете признали, что кибератаки не оказали влияния на исход выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 8 мая, комитет сената США по разведке распространил рассекреченный документ, в котором обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы американского президента. При этом в ведомстве признали, что «кибератака» не оказала никакого влияния на результат голосования.

«В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов», — говорится в шестистраничном документе. Целями хакеров якобы стали 18 штатов, хотя не исключено, что их было 21.

Кроме того, как говорится в докладе, комитет не нашел свидетельств в пользу того, что из-за атаки были изменены голоса. Американские власти, напомним, неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в избирательный процесс США, но никаких доказательств этого так и не предоставили.

Сергей Демин
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