Духовник Путина написал пьесу о Крыме

Постановка пьесы об истории Крыма состоится летом 2019 года в Херсонесе. Об этом заявил автор — митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого называют духовным наставником президента России Владимира Путина.
По словам митрополита Тихона, свое произведение он надеется «доредактировать и отдать уже в постановку» до середины апреля. «Пьеса касается истории Крыма, истории Херсонеса, поисков духовных путей от античности до наших дней», — приводит слова автора «Московский комсомолец».
Священнослужитель добавил, что по его произведению будет снят фильм. Запись выступления митрополита на XXI Корнилиевских православных образовательных чтениях в Пскове была опубликована на YouTube.
Тихон Шевкунов был возведен в сан митрополита в мае прошлого года, напоминает агентство Nation News. В феврале церковный деятель вошел в Общественный совет при комитете по культуре Госдумы РФ.
Свои литературные таланты митрополит проявляет не первый раз. Ранее он написал сценарии к нескольким фильмам, а также книгу, которая была издана тиражом более 2 млн экземпляров — «Несвятые святые и другие рассказы».