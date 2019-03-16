СМИ: у звезды «Самой обаятельной и привлекательной» случился сердечный приступ

Михаил Кокшенов заявил, что чувствует себя хорошо скриншот из сериала «Ералаш», «Сон в руку»

Народный артист России Михаил Кокшенов перенес сердечный приступ. Врачи оказали 82-летнему актеру необходимую помощь.

«Актер, парализованный после тяжелого инсульта, будет отправлен на лечение, пока врачи не определились с рекомендациями окончательно», — пишет «Царьград».

Однако помощница артиста заявила, что сердечного приступа не было, а информацию об этом в СМИ назвала «утками», которые идут в последнее время про артистов. По ее словам, Кокшенов чувствует себя хорошо и занимается физическими упражнениями, передает телеканал 360. Сам Михаил Кокшенов также опроверг информацию о госпитализации и сердечном приступе. «Все хорошо», — приводит слова актера ТАСС.

Михаил Кокшенов известен по ролям в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Звезда пленительного счастья», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82» и других. Актер снялся более чем в 100 фильмах. Звание Народного артиста РФ Кокшенов получил в 2002 году. В 2018 году он перенес тяжелый инсульт.