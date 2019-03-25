Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля

Израиль силой ответит на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа. Об этом в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Мы видим в этом преступный акт против государства Израиль. [Планируется] силовой ответ», — цитируют Нетаньяху «Известия». Премьер-министр добавил, что из-за инцидента сократит время визита в США до встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
25 марта из сектора Газа была выпущена баллистическая ракета. Снаряд попал в жилой дом в поселке Мишмерет в израильской части Газы. Пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.
Визит Нетаньяху должен был продлиться до 27 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Обострение отношений Израиля и сектора Газа началось в мае 2018 года после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своим. Палестина претендует на его восточную часть.