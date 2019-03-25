Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 12:47
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Из-за инцидента Нетаньяху сократил поездку в СШАФото: kremlin.ru

Израиль силой ответит на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа. Об этом в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы видим в этом преступный акт против государства Израиль. [Планируется] силовой ответ», — цитируют Нетаньяху «Известия». Премьер-министр добавил, что из-за инцидента сократит время визита в США до встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

25 марта из сектора Газа была выпущена баллистическая ракета. Снаряд попал в жилой дом в поселке Мишмерет в израильской части Газы. Пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.

Визит Нетаньяху должен был продлиться до 27 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Обострение отношений Израиля и сектора Газа началось в мае 2018 года после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своим. Палестина претендует на его восточную часть.

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