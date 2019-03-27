Экс-министр Абызов сидит в камере с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов находится в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу на Осташковском шоссе. Там его поместили в камеру с рецидивистом, задержанным за кражу, и обвиняемым в убийстве.
В СИЗО бывший министр встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает РБК. Во время визита членов комиссии Абызов не встал. Заметив это, сокамерники обратились к бывшему политику: «Мишань, ну что ты лежишь? Встань, когда с людьми разговариваешь. Неудобно ведь».
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что Михаил Абызов находится в трехместной камере и не жалуется на условия содержания. Секретарь комиссии добавил, что экс-министр выглядит «уставшим и подавленным» из-за плохого сна. Он также сообщил, что обвиняемый «подумает над обращением к [уполномоченному по правам предпринимателей] Борису Титову».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта по подозрению в афере на четыре миллиарда рублей. Ему предъявлены обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». Бывшего министра удалось задержать благодаря уловке ФСБ. Спецслужба попросила одного из влиятельных друзей бывшего политика «заманить» его на родину, убедив, что здесь его не будут преследовать силовики. Согласно заявлению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Абызов прибыл в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.