21 мая 2019

Вдова Доренко опубликовала его последние фото и видео перед смертью

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 06:45
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Сергей Доренко. Интервью. 20 мая 2014. Москва, доренко сергей, жест рукой
Перед смертью Сергей Доренко поехал к другу в Ярославскую областьФото: Антон Белицкий © URA.RU

Вдова журналиста Сергея Доренко — Юлия — опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео мужа, сделанные в день его смерти, 9 мая.

По словам Юлии, они смотрели вместе по телевизору парад Победы, после чего Доренко поехал к другу в Ярославскую область. Позже на Москву обрушилась гроза. Тогда она написала супругу, чтобы он был осторожнее в пути, но вскоре перестал выходить на связь.

«Прошло полтора часа. Звонила мама Сергея, я её утешала, все время повторяла — он осторожный. Сказала ребятам с [радиостанции] „Говорит Москва“, что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей — не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом. Через 10 минут мне позвонили», — написала Юлия. К своему посту она прикрепила фотографии и видеозапись, сделанные во время поездки журналиста, а также часть их переписки.

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Мне хочется поделиться с вами последним днём Сергея. Всё время прокручиваю его в голове. Не могу остановиться. ? 9 мая. Мы следили за парадом Победы. Небо было серое, дороги перекрыты. Я предложила никуда не ходить и смотреть кино. Вскоре выглянуло солнце, погода налаживалась, движение на Большом Каменном открыли. Сергей решил: «Поеду к Броне!» Он часто ездил к нему в Ярославскую область. ? Позвонил мне уже от него. Рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные. Восторженно описывал всё, что видит вокруг - лес, смешную девочку Брониславу, её озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив. ? Позже на Москву обрушился ливень. Я нервничала, написала, чтобы был осторожнее, отправила видео грозы. У поворота на Бужаниново, где остановился Сергей, светило солнце. Пообещал, что поедет «потихонечку». Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась. ? Прошло полтора часа. Звонила мама Сергея, я её утешала, все время повторяла - он осторожный. Сказала ребятам с «Говорит Москва», что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей - не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом. ? Через 10 минут мне позвонили.

Публикация от Юлия Доренко (@i.dorenko)

Сергей Доренко, напомним, умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти стала аневризма грудной части аорты. Дочери журналиста подозревали, что отца могли отравить, однако повторная экспертиза подтвердила первоначальную версию смерти.

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