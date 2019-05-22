Вдова Доренко опубликовала его последние фото и видео перед смертью

Перед смертью Сергей Доренко поехал к другу в Ярославскую область Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вдова журналиста Сергея Доренко — Юлия — опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео мужа, сделанные в день его смерти, 9 мая.

По словам Юлии, они смотрели вместе по телевизору парад Победы, после чего Доренко поехал к другу в Ярославскую область. Позже на Москву обрушилась гроза. Тогда она написала супругу, чтобы он был осторожнее в пути, но вскоре перестал выходить на связь.

«Прошло полтора часа. Звонила мама Сергея, я её утешала, все время повторяла — он осторожный. Сказала ребятам с [радиостанции] „Говорит Москва“, что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей — не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом. Через 10 минут мне позвонили», — написала Юлия. К своему посту она прикрепила фотографии и видеозапись, сделанные во время поездки журналиста, а также часть их переписки.

Сергей Доренко, напомним, умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти стала аневризма грудной части аорты. Дочери журналиста подозревали, что отца могли отравить, однако повторная экспертиза подтвердила первоначальную версию смерти.