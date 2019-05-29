28 мая 2019

Американцы отказались ехать на экономический форум в Петербург

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 04:38
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Джон Хантсман, хантсман джон
Джон Хантсман отказался от поездки на экономический форумФото: Википедия wikimedia.org/United States Department of State

Правительственная делегация США официально отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявили в Госдепартаменте.

«Мы можем подтвердить, что посол [США в России Джон] Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум в этом году», — отметил собеседник ТАСС в Госдепартаменте.

Хатсман, как ранее писали СМИ, отказался ехать на ПМЭФ из-за уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви. «Решение за отдельными компаниями. Но я не буду участвовать, меня там не будет», приводит слова дипломата RT.

Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он и его партнеры в 2017 году под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей, напоминает информагентство Nation News.

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