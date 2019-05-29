Американцы отказались ехать на экономический форум в Петербург

Правительственная делегация США официально отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявили в Госдепартаменте.
«Мы можем подтвердить, что посол [США в России Джон] Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум в этом году», — отметил собеседник ТАСС в Госдепартаменте.
Хатсман, как ранее писали СМИ, отказался ехать на ПМЭФ из-за уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви. «Решение за отдельными компаниями. Но я не буду участвовать, меня там не будет», приводит слова дипломата RT.
Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он и его партнеры в 2017 году под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей, напоминает информагентство Nation News.