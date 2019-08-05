04 августа 2019

Британцы испугались супертихих подлодок России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Российские подлодки наводят страх на британских офицеровФото: официальный сайт министерство обороны рф

Новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на военные источники.

В статье издания утверждается, что часть британских судов могут быть уязвимыми к российским технологиям снижения заметности. Журналисты пишут, что сейчас Россия получает выгоду от увеличения трат на исследование и развитие подобных технологий, которые началась 15-20 лет назад, пишут РИА «Новости».

Речь в статье идет о подводных лодках проекта 877 «Палтус». Субмарины, как утверждает британское издание, могут отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике и подключаться к подводным коммуникационным кабелям, что представляет серьезную угрозу для безопасности Лондона. «Глава ВМС Великобритании должен обеспечить надежную подводную оборону. Нам необходимо быть лучшими», — высказался военный в статье.

Ранее стало известно, что британские моряки-наркоманы сорвали погоню за российскими подлодками в Северном море. Из-за наркотического опьянения экапижа отплытие корабля Talent было отложено.

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