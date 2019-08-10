Госдума предложила отправить российские продукты в Китай

Госдума предложила правительству РФ увеличить присутствие российских сельхозпроизводителей на китайском рынке в условиях торговой войны между КНР и США. Об этом говорится в письме комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, подписанном главной комиссии Владимиром Гутеневым.
«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем <…> считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — приводит РИА «Новости» обращение депутатов к правительству.
Для того, чтобы помочь российским производителям «закрепиться на емком китайском рынке», в нижней палате предложили ежегодно — с 2019 по 2021 годы — выделять аграриям вместо восьми 12-14 миллиардов на покупку сельхозтехники. Кроме того, предлагается установить льготные тарифы на транспортировку и логистику для компаний, работающих в Китае, а также предусмотреть льготное кредитование.
Ранее руководство Китая временно отказалось от импорта сельхозпродукции из США в ответ на введение Вашингтоном 10-процентных пошлин на товары из КНР, напоминает RT. Также в Пекине не исключили повышение ввозных пошлин на сельхозтовары, приобретенные китайскими предприятиями после 3 августа.