16 августа 2019

Экс-депутат Рады предрек Украине потерю еще нескольких регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины
Существовать при нынешнем украинском правительстве невозможно, уверен ЖуравкоФото: Официальный сайт президента Украины
новость из сюжета
Война на Украине

Донецк и Луганск, отделившиеся от состава Украины, могут войти в состав РФ. За ними последуют еще несколько украинских регионов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Думаю, Донецк и Луганск смогут договориться с Москвой и присоединятся к России. А потом Херсон, Одесса, Николаев, Запорожье и другие регионы выйдут из состава Украины», — сказал бывший украинский политик в беседе с «Федеральным агентством новостей». Переезжать на украинскую территорию жители Донбасса не согласятся, даже если им там предоставят жилье, уверен Журавко.

Экс-депутат считает, что жители Донецкой и Луганской народных республик, отделившись от состава Украины, поступили правильно. Жить «одной большой семьей» с теми политиками, которые правят страной последние пять лет, нельзя, говорит он.

Ранее глава украинского Центра исследований политических ценностей Александр Доний предложил вывезти украинцев из народных республик и построить на границе с Донбассом «жесткую стену», уточняет агентство Nation News. По его словам, Киеву не стоит бороться за эти регионы.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...