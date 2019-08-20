Рогозин предложил регионам помощь в мусорной реформе

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Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, камаз, птицы, грузовик, свалка, лка, тбо
Перерабатывать остатки мусора могут начать космические двигателиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Роскосмос может помочь России с утилизацией мусора. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Космическое двигателестроение имеет возможности дожигания самых твердых составов мусора», — отметил Рогозин в беседе с участниками форума «Машук», проходящего в Пятигорске.

По словам главы Роскосмоса, двигатели, созданные в корпорации, способны уничтожать мусор, который остается после его утилизации на мусоросжигающих заводах, в специальных становках, уточняет ТАСС. На данный момент корпорация ведет съемку нелегальных свалок из космоса.

Мусорная реформа запущена в России с 1 января как часть нацпроекта «Экология». Для продолжения реализации реформы (после того, как ответственность за переработку мусора легла на плечи регоператоров) правительство реанимировало идею, согласно которой утилизация товаров и упаковок должна производиться на 100%, уточняет агентство Nation News.

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