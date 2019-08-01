Путину показали робота «Федора», разработанного на Урале

Робот «Федор» отправится на МКС в конце августа Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал президенту России Владимиру Путину проект антропоморфного робота «Федор», разработкой которого занимается компания «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Хотел бы вам показать одну работу. Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу [международной космической станции (МКС)]», — пояснил Рогозин. По его словам, экипаж МКС сталкивается с большими рисками, особенно при выходе в открытый космос. «Мы разработали в режиме копирования фактически аватары», — уточнил глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин сообщал, что «Федора» отправят на МКС 22 августа. В космосе, по его словам, техника пробудет порядка полутора недель. Планируется, что машиной сначала будет управлять российский космонавт Александр Скворцов, а позже ее действиями станут руководить с Земли. Испытания робот проходил на Байконуре, напоминает агентство Nation News.

Антропоморфного робота «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработали на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.