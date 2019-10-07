В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы.
«„Северный поток — 2“ минимум на 25-30 процентов дешевле, чем сжиженный природный газ, предлагаемый США», — приводит слова первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских RT. Депутат также уточнил, что, с учетом потребляемого Европой газа, — это немалые финансы. А поскольку Европа ориентируется исключительно на своих жителей, Вашингтону стоит понять, что требовать от нее «работать себе в ущерб аполитично».
Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. О том, что этот запуск может нанести сокрушительный удар по энергобезопасности Европы сегодня заявил министр энергетики США Рик Перри.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак предупреждал о возможном удорожании «Северного потока-2», передает «Телеканал 360».