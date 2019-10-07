В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

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«Северный поток — 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского морФото: Александр Мамаев © URA.RU

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы.

«„Северный поток — 2“ минимум на 25-30 процентов дешевле, чем сжиженный природный газ, предлагаемый США», — приводит слова первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских RT. Депутат также уточнил, что, с учетом потребляемого Европой газа, — это немалые финансы. А поскольку Европа ориентируется исключительно на своих жителей, Вашингтону стоит понять, что требовать от нее «работать себе в ущерб аполитично».

Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. О том, что этот запуск может нанести сокрушительный удар по энергобезопасности Европы сегодня заявил министр энергетики США Рик Перри.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак предупреждал о возможном удорожании «Северного потока-2», передает «Телеканал 360».

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