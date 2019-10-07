В США «Северный поток-2» считают сокрушительным ударом по Европе

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Газопровод свяжет потребителей ЕС и ресурсную базу РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти США считают «Северный поток-2» «сокрушительным ударом» по безопасности Европы. Такое мнение высказал в ходе конференции в Вильнюсе министра энергетики США Ричард Перри. Он считает, что запуск российского газопровода увеличит влияние России в ЕС.

«Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику и сделает Европу более уязвимой для перебоев с поставками», — приводит слова Перри RNS.

Так американский министр считает, что работа газопровода усилит влияние России на внешнюю политику европейских стран. В частности, сделает регион более уязвимым в сфере поставок энергоресурсов. По мнению Перри, для стран, которые подключатся к газопроводу, он окажется единственным источником получения природного газа. Причем, из одной страны и по одному маршруту. «„Северный поток-2“ станет сокрушительным ударом для энергетического разнообразия и безопасности Европы», — заключил Перри.

«Северный поток — 2» — газопровод в Германию из России через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод напрямую свяжет европейских потребителей и российскую ресурсную базу.

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