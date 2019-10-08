Экс-участник «Уральских пельменей» станет лицом нового телепроекта

Андрей Рожков опроверг информацию о подготовке нового шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков может стать героем нового телешоу. Источники «URA.RU» сообщили, что артист участвовал в создании проекта минувшим летом, правда, пока его судьба неизвестна.

По словам собеседника агентства, речь идет о сольном шоу. «Отдалившись от „Уральских пельменей“ Рожков с Вячеславом Мясниковым занялись проектом „Ваши пельмени“, но уже объявили о прощальном туре. Очевидно, возвращаться в прежний коллектив Рожков не планирует», — поделился собеседник агентства.

Андрей Рожков в беседе с «URA.RU» опроверг информацию о подготовке нового шоу: «Все новые проекты планируются в рамках канала СТС и в их разработке я не участвую, возможно, только как актер».

Рожков и Мясников в 2018 году перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей». Они присутствуют только на съемках шоу для СТС, а также выступают с коллективом на концертах в Москве и в Екатеринбурге.

23 сентября в Москве стартовали съемки нового телешоу от «Уральских пельменей» — «Хочу в пельмени». «URA.RU» тогда удалось получить фото с закрытого от журналистов мероприятия.