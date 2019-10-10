Российский певец Шура попал в казахстанский учебник

Песня российского исполнителя Шуры «Твори добро» попала в учебник по предмету «Самопознание» в Казахстане. Фотографию из книги музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
О том, что текст песни включен в учебник для четвертого класса, сообщила жительница Казахстана на странице в социальной сети. Позднее Шура опубликовал этот пост у себя на странице. «Это учебник по предмету „Самопознание“ 4 класса в Казахстане» — подписал певец фотографию текста песни в учебнике, добавив хештег #творидобро.
В аннотации учебника «Самопознание» говорится, что ученики найдут в нем материалы, которые помогут раскрыть сущность общечеловеческих ценностей и поспособствуют развитию нравственных качеств человека.
Ранее «URA.RU» сообщало, что эксперты Росконтроля назвали учебники, безопасные для школьников. Обращать внимание стоит на вес книг. Учебники для начальной школы должны быть не тяжелее 300 грамм.