Росконтроль выяснил, какие учебники безопасны для здоровья

Особое внимание россиянам при выборе школьных учебников стоит обращать на их вес. Об этом заявили эксперты Росконтроля.
«Учебник для начальной школы не должен быть тяжелее 300 грамм. Для учащихся 5-6 классов учебное пособие может весить максимум 400 грамм, а для 10-11 классов — 600 грамм», — подчеркивают представители организации.
Также при выборе учебников следует смотреть на бумагу и размер шрифта. Бумага должна быть белой, плотной и непрозрачной, а шрифт достаточно крупным, отмечает «Национальная служба новостей». Для второклассников шрифт должен быть не менее 16 пунктов, а для школьников на год старше — не менее 14 пунктов.
Ранее сообщалось, что в России учебник по экономике для 10-11 классов Игоря Липсица отказались включать в Федеральный перечень учебников из-за его недостаточной «патриотичности». Такое решение издательство учебной литературы «Вита-Пресс» приняло после рекомендаций Министерства просвещения и Российской академии образования (РАО).