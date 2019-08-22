Росконтроль выяснил, какие учебники безопасны для здоровья

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, ручка, детали, ученики, учебник, тетрадь, школа, образование
При выборе школьных учебников нужно обращать внимание на бумагу и размер шрифтаФото: Анна Майорова © URA.RU

Особое внимание россиянам при выборе школьных учебников стоит обращать на их вес. Об этом заявили эксперты Росконтроля.

«Учебник для начальной школы не должен быть тяжелее 300 грамм. Для учащихся 5-6 классов учебное пособие может весить максимум 400 грамм, а для 10-11 классов — 600 грамм», — подчеркивают представители организации.

Также при выборе учебников следует смотреть на бумагу и размер шрифта. Бумага должна быть белой, плотной и непрозрачной, а шрифт достаточно крупным, отмечает «Национальная служба новостей». Для второклассников шрифт должен быть не менее 16 пунктов, а для школьников на год старше — не менее 14 пунктов.

Ранее сообщалось, что в России учебник по экономике для 10-11 классов Игоря Липсица отказались включать в Федеральный перечень учебников из-за его недостаточной «патриотичности». Такое решение издательство учебной литературы «Вита-Пресс» приняло после рекомендаций Министерства просвещения и Российской академии образования (РАО).

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