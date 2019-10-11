Российский врач рассказал, как лучше похудеть

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При составлении рациона питания нужно ориентироваться на количество потраченных за день калорийФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лучший способ похудеть — придерживаться совета балерины Майи Плисецкой, которая рекомендовала «не жрать». Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Лишний вес почти всегда связан с чрезмерным потреблением калорий и пониженным расходом энергии», — сообщает сайт argumenti.ru со ссылкой на врача. Жемчугов отметил, что офисные работники в среднем в день тратят около 1,5 тысячи калорий. Врач посоветовал ориентироваться на эту цифру при составлении рациона питания.

Также Жемчугов подчеркнул, что перед тем, как садиться на диету, нужно посоветоваться с врачом и сдать некоторые анализы. Среди них анализ на гормоны, углеводный обмен и другие.

Ранее диетологи назвали продукты, которыми можно перекусывать на ночь, чтобы похудеть. Среди них некрахмалистые овощи, орехи, сваренные вкрутую яйца и несладкий греческий йогурт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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