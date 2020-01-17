16 января 2020

Путин включил премьер-министра Мишустина в состав Совета безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин подписал указ о включении Михаила Мишустина в СовбезФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра страны Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве постоянного члена <…> Мишустина М. В. — председателя правительства», — говорится в указе, который вступил в силу со дня его подписания.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе с правительством. Новым премьером стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев, как напоминает RT, назначен заместителем председателя Совета безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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