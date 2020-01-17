Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу родственности народов России и Украины. Комментирую отставку премьер-министра Украины, Захарова заявила, что начала понимать, что обозначает выражение «братский народ». Заявление работник МИД опубликовала в своем Facebook.
В пятницу премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке. «Вот теперь я понимаю, что означает выражение „братский народ“, вместе во всём», — написала Захарова.
Свою отставку премьер Гончарук объяснил скандалом с публикацией аудиозаписи, где он комментировал работу Зеленского. Он признал, что запись подлинная, однако заявил, что его слова смонтированы, сообщает агентство Nation News.
Ранее правительство России в полном составе подало в отставку. Об этом заявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил телеканал RT.