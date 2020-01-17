Захарова пошутила над отставкой премьер-министра Украины. «Братский народ во всем»

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, захарова мария, пмэф-2016
Захарова упомянула близкие исторические связи российского и украинского народовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу родственности народов России и Украины. Комментирую отставку премьер-министра Украины, Захарова заявила, что начала понимать, что обозначает выражение «братский народ». Заявление работник МИД опубликовала в своем Facebook.

В пятницу премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке. «Вот теперь я понимаю, что означает выражение „братский народ“, вместе во всём», — написала Захарова.

Свою отставку премьер Гончарук объяснил скандалом с публикацией аудиозаписи, где он комментировал работу Зеленского. Он признал, что запись подлинная, однако заявил, что его слова смонтированы, сообщает агентство Nation News.

Ранее правительство России в полном составе подало в отставку. Об этом заявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил телеканал RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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