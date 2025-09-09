Москва обратилась к мировому сообществу с призывом дать оценку действиям Украины после новой атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел России (МИД РФ).
«Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева», — приводятся слова представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства. Она подчеркнула, что Киев препятствует мирному решению конфликта желая продолжать противостояние военным путем.
Ранее телеканал «Царьград» приводил сводку Минобороны, согласно которой с 8 по 9 сентября средства ПВО уничтожили 230 украинских БПЛА, а также несколько крылатых ракет и снарядов HIMARS. Москва неоднократно призывала международное сообщество осудить удары ВСУ по российским объектам, в том числе по нефтепроводу «Дружба».
