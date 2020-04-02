В Кремле рассказали, будут ли закрывать границы регионов России из-за коронавируса

На границах некоторых областей появились посты ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Федеральный центр не принимал решений о перекрытии границ между регионами России из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«По состоянию на эту минуту никаких решений не принималось. Президент сейчас работает над еще одним обращением, поэтому давайте дождемся, что скажет президент. В любом случае это решение принимается на основе информации, которую дает штаб о положении дел в плане эпидемиологической ситуации, в плане доступности медицинской инфраструктуры в разных регионах. На основе этого уже формулируются предложения, докладываются президенту, потом уже принимается решение», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Между тем, меры по запрету на въезд-выезд транспорта каждый регион сейчас принимает самостоятельно. Так, к примеру, силовики полностью закрыли границы Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют весь поток транспорта, отправляя водителей в регион проживания. Петиция об ужесточении мер на границах региона появилась в ЯНАО. Жительница Ноябрьска обратилась к главе региона Дмитрию Артюхову с просьбой ограничить и контролировать проезд людей в округ на любом виде транспорта.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, в России 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение. Неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей.