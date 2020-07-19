На могиле Крачковской не могут поставить памятник

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Актриса Наталья Крачковская, крачковская наталья
Наталья Крачковская скончалась в 2016 году Фото: kino-teatr.ru

На могиле актрисы Натальи Крачковской до сих пор не могут установить памятник из-за бюрократических сложностей. Об этом рассказал сын артистки Василий Крачковский.

«Он хотел перевезти на могилу останки отца. Но процесс затянулся из-за бюрократии и споров с местной администрацией», — пишут «Дни.ру» со ссылкой на Крачковского. Он отметил, что работа над памятником ведется до сих пор.

Для того, чтобы сделать макет монумента, у наследника ушел год, пишет издание. Памятник будет сделан из нескольких видов камня, Крачковский обещает скоро показать его общественности. От ограды сын актрисы решил отказаться из-за нехватки места. Сам памятник, по словам сына, появится на могиле весной 2021 года.

Наталья Крачковская скончалась в начале марта 2016 года. Актриса умерла в больнице в результате инфаркта. URA.RU публиковало фотографии с похорон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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