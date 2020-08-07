Соцсети злятся на Гейтса за слова о катастрофе. «Не заработал на короняге, на климат переключился»

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Россияне в соцсетях активно обсуждают новое заявление Билла Гейтса Фото: Анна Майорова © URA.RU

После скандала с конспирологической теорией о чипировании человечества с помощью вакцины от коронавируса, основатель Microsoft Билл Гейтс привлек к себе внимание новым эксцентричным заявлением. Предприниматель высказал мнение, что от глобальных изменений климата на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от пандемии коронавируса. В соцсетях это заявление встретили по-разному: некоторые вновь задумались о значении природы, но большую часть пользователей слова Гейтса возмутили.

«Человечество ожидает экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса», — заявил Гейтс. Чтобы избежать трагедии, предприниматель предлагает всем странам создавать и внедрять инновации, которые позволят свести к минимуму выбросы парниковых газов. Однако в соцсетях увидели иное значение этого призыва.

Нашлись те, кто отнесся к заявлению предпринимателя серьезно. Однако таких оказалось немного.

Большинство пользователей соцсетей разозлились на заявления предпринимателя, отметив, что в его словах нет ничего нового. При этом многие удивились тому, что Билл Гейтс возомнил себя экспертом в экологии и напомнили об его роли в конспирологической теории о чипировании людей.

Кто-то посмеялся, что глобальной катастрофой станет обновление Windows.

Пользователи высказали предположение, что Гейтсу, видимо, не удалось заработать на коронавирусе, поэтому он переключился на тему климата.

Припомнили ему и любовь к деньгам.

А также посмеялись, что в случае, если изменения в климате все-таки произойдут, то в будущем человечество обвинит в них именно Гейтса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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