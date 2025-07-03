Правительство одобрило новые госпошлины для автомобилистов

В ходе заседания 3 июля правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий как введение новых, так и увеличение существующих госпошлин для автолюбителей. Так, например, вырастут цены на выдачу водительского удостоверения, оформление паспорта и госномеров машины. Об этом сообщили источники из кабмина.
Подобный шаг необходим для возмещения расходов страны на предоставление соответствующих услуг. Также он призван актуализировать размеры пошлин с учетом инфляции и текущего уровня экономики.
"Вырастут пошлины за выдачу водительских удостоверений. Они были установлены в 2014 году (для прав нового поколения — в 2018 году) и с того момента не менялись. А затраты за их оформление заметно увеличились. Госпошлины за получение прав нового образца составят 6 тысяч рублей (сейчас 3 тысячи рублей), старого — 4 тысячи рублей (вместо 2 тысяч рублей), международного — 3,2 тысячи рублей (сейчас 1,6 тысяч рублей)", — передает ТАСС информацию от источника.
Также вырастет и пошлина за оформление госномеров — с двух до трех тысяч рублей. За свидетельство о регистрации транспорта на бумажном носителе потребуется заплатить 1,5 тысячи рублей (ранее 500 рублей), а на пластиковом носителе — 4,5 тысячи рублей (ранее 1,5 тысячи рублей). Оформить паспорт на автомобиль можно будет за 1,2 тысячи рублей (ранее 800 рублей).
Кроме того, законопроект предусматривает введение пошлины за выписку из госреестра транспорта в размере 50 рублей за один запрос. Сейчас услуга предоставляется бесплатно — этим активно пользуются частные лица при покупке авто, дилеры, перекупщики и негосударственные сервисы по получению данных. Дополнительно планируется ввести оплату за оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение техосмотра машины. На данный момент услугу можно получить бесплатно, из-за чего понесенные МВД расходы не возмещаются. Кроме того, может быть введена пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы текущим требованиям в размере 15 тысяч рублей.
Ранее уже сообщалось о повышении ряда пошлин для автовладельцев. Новые расценки, согласно проекту Минфина, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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