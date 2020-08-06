Билл Гейтс пообещал миру катастрофу в пять раз смертельнее COVID

От глобальных изменений климата на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от пандемии коронавируса. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
«Человечество ожидает экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса […] Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — передает слова Гейтса «Царьград».
Он уточнил, что катастрофу следует ожидать в ближайшие 10 лет. И если смертность от COVID-19 составляет в среднем 14 человек на 100000 населения, то смертность от изменения климата в ближайшие 40 лет будет в пять раз выше. Чтобы избежать этого, Гейтс советует существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу уже сейчас. «Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии», — считает миллиардер.
Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей при помощи вакцинации. Однако сам миллиардер назвал идею сумасшедшей и заявил, что никогда не занимался подобными микрочипами. По его словам, подобные теории могут стать проблемой, поскольку после появления вакцины от коронавируса нужно будет добиться коллективного иммунитета. Для этого нужно будет ввести препарат 80% населения. И если люди будут продолжать считать это какой-то аферой, то инфицированные продолжат умирать от COVID-19.
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