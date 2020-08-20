Назван способ снизить затраты на отопление на 15%

Снижение затрат на отопление на 15% может дать модернизация тепловых пунктов в домах 1970—1980 годов постройки, а также установка циркуляционных насосов. Союз потребителей России направил в Минстрой предложение о создании типовых проектов модернизации домов.
«Модернизация обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, защищает внутренние сети от размораживания при авариях и дает возможность экономить на тепле около 15%», — рассказал «Известиям» председатель СПРФ Петр Шелищ. Он уточнил, что стоимость модернизации составляет около 400 тысяч рублей.
Однако руководитель НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева усомнилась в том, что типовые проекты для модернизации тепловых пунктов в старых домах смогут глобально решить проблему. По ее словам, все дома разные. Так, по мнению специалиста, где-то нужно установить циркуляционный насос, где-то теплообменник. В каждом случае перед модернизацией необходимо проводить энергоаудит. Логичнее было бы проводить подобные работы в рамках капремонта на уже собранные с граждан до этого деньги, считает Разворотнева.
Ранее в Минстрое РФ заявили о рекордном долге россиян за ЖКХ. В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общая сумма долгов за коммунальные услуги может достичь 1,6 трлн рублей.
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