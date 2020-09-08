В Кремле ответили на вопрос о полномочиях Госсовета РФ

Дмитрий Песков заявил, что работа по этому вопросу пока не завершена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле продолжается обсуждение вопроса об изменениях полномочий Госсовета РФ после принятия законопроекта о конституционном статусе органа власти. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Не могу анонсировать содержание законопроектов, но, когда работа будет завершена, мы увидим, какие полномочия предлагают законодатели и эксперты», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Также представитель Кремля напомнил, что ранее было опубликовано интервью главы государства, где он охарактеризовал Госсовет как очень важный орган.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА «Новости», что полномочия Госсовета останутся прежними. По данным источников РБК, в ближайшее время может произойти расширение состава Госсовета РФ, при этом функционал органа вероятнее всего останется неизменным.

Президент России Владимир Путин предложил реформировать Госсовет в январе 2020 года. Осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. По словам президента РФ Владимира Путина, этот статус необходимо было закрепить в Конституции страны для того, чтобы придать ему большее значение и показать его эффективность.