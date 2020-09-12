Памфилова оценила ход выборов в России

Досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября в России проходит спокойно, достойно и организовано. Об этом в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования [по поправкам к конституции]. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно», — заявила Памфилова.
В конце июля, напомним, Центризбирком утвердил порядок проведения выборов: 11 и 12 сентября — досрочное голосование, 13 сентября — единый день голосования. В этом году выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны. В четырех идут довыборы депутатов Госдумы. в 11-ти — выборы депутатов Заксобраний, в 18-ти — выборы высших должностных лиц. Еще двух губернаторов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — выберут депутаты облдум.
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