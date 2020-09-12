12 сентября 2020

Памфилова оценила ход выборов в России

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЦИК. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова оценила ход досрочного голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября в России проходит спокойно, достойно и организовано. Об этом в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования [по поправкам к конституции]. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно», — заявила Памфилова.

В конце июля, напомним, Центризбирком утвердил порядок проведения выборов: 11 и 12 сентября — досрочное голосование, 13 сентября — единый день голосования. В этом году выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны. В четырех идут довыборы депутатов Госдумы. в 11-ти — выборы депутатов Заксобраний, в 18-ти — выборы высших должностных лиц. Еще двух губернаторов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — выберут депутаты облдум.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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