С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с самым быстрым пилотируемым кораблем «Союз МС-17». На нем к МКС вылетели двое россиян, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американка, астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
«Пилотируемый космический корабль „Союз МС-17“ отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции», — уточняет ТАСС. Корабль должен будет сделать только два круга вокруг Земли на пути к МКС. Пока рекорд скорости при доставке людей на МКС принадлежит «Союзу МС-06», который добрался до станции за 5 часов и 38 минут.
Экипаж пробудет на орбите 177 дней. Российские космонавты планируют за это время провести 55 экспериментов и исследований. Также они дважды выйдут в открытый космос и найдут причину утечки воздуха в одном из отсеков.
Россияне привезут на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, сообщает агентство Nation News. Перед запуском сверхбыстрого корабля его орбиту уменьшили на 1,3 километра, подчеркивает RT.
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