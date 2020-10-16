Регионы России накроют ливни и снегопады

Столицу России накроют дождь и мокрый снег, рассказал Роман Вильфанд Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве, Московской области и ближайших регионах в выходные будет дождливо. Также ожидается снег. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Тверской, Московской, Тульской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве в воскресенье ожидаются сильные осадки и мокрый снег», — передает «Говорит Москва» со ссылкой на Вильфанда. Кроме того, неприятная погода, по словам синоптика, придет в Орловскую, Брянскую, Смоленскую и Калужскую области.

Однако россиянам не стоит торопиться с заменой летней резины на зимнюю, отметил Вильфанд. Он напомнил, что переобувать автомобиль стоит только тогда, когда холодная погода окончательно закрепится.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России наступает сезон предзимья, передает RT. С середины октября синоптик посоветовал готовиться к низким температурам.