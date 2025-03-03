«Отказываемся от бесформенной одежды»: Владислав Лисовец рассказал о главных трендах этой весны

Весной россиянкам стоит пересмотреть свой гардероб, расставив правильные акценты. Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец специально для читательниц URA.RU дал практические рекомендации, что носить в этом сезоне.
«Весной купите укороченный свитер или вязаное поло — это абсолютный тренд. Этот верх должен быть в сочетании либо с длинными брюками в пол, прямыми или расклешенными, либо классической юбкой до колена. И, конечно же, классическая обувь: ботильоны, туфли на каблуке, сапоги. То есть у вас получается очень хрупкий верх и более тяжелый низ. В этом сезоне мы полностью уходим от оверсайза и делаем свое тело крохотным, кукольным», — объясняет стилист.
Лисовец призывает женщин не стесняться проявлять себя в одежде, а именно: использовать много ярких цветов и миксовать разные принты и фактуру. Без проблем используйте вместе и замшу, и кожу, и трикотаж, и шелковые блузки. «Мы вообще все миксуем между собой и не боимся! Главное, мы перестаем носить бесформенную и спортивную одежду, уходим от гранжа и неопрятности», — говорит Владислав.
Особый акцент россиянкам стоит сделать на головных уборах. Эксперт моды рекомендует отдавать предпочтение маленьким шляпкам, панамам, беретам и бейсболкам. Этой весной головной убор становится отдельным аксессуаром, который всегда уместно дополнит любой образ. Еще акцент можно расставлять с помощью очков. Если общий образ получится «хрупким», его гармонизируют громоздкие очки, и наоборот.
«Этот сезон интересен тем, что все еще можно носить вещи из 80-х и 90-х, а также активно влезать в нулевые. Речь о брюках и юбках на бедрах, которые открывают тело», — поясняет Лисовец.
Однако основной тренд — это элегантность. Но и тут главное не переусердствовать: не стоит полностью облачаться в женственные жакет, блузку, юбку и обувь. Такой образ вместе с макияжем и прической добавит возраст. Поэтому обязательно включите легкость. «Допустим, если у вас блузка с бантом, вы можете носить ее с джинсами и каблуком, чтобы это выглядело более современно. Если это классическая юбка и обувь, сверху можно надевать майку, в том числе и с принтом. Или же дополняйте образ кожаными или замшевыми плащами, играйте с длиной», — говорит Владислав.
Главное правило, которого рекомендует придерживаться Лисовец: чтобы образ был стильным и интересным, важно добавлять больше индивидуальности. А внедрить в общий образ можно абсолютно любую вещь.
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